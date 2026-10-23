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Грузия Online
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На границе Грузии и Турции задержали мужчину с крупной партией кокаина

На пограничном пункте Сарпи сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Турции, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотиков в особо крупном размере.

По информации ведомства, во время личного досмотра мужчины правоохранители обнаружили и изъяли почти 100 граммов кокаина.

Операцию совместно провели сотрудники криминальной полиции Аджарии и таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов Грузии.

Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.

В случае признания виновным задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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