На границе Грузии и Турции задержали мужчину с крупной партией кокаина
На пограничном пункте Сарпи сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Турции, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотиков в особо крупном размере.
По информации ведомства, во время личного досмотра мужчины правоохранители обнаружили и изъяли почти 100 граммов кокаина.
Операцию совместно провели сотрудники криминальной полиции Аджарии и таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов Грузии.
Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.
В случае признания виновным задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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