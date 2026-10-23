На границе Грузии и Турции задержали мужчину с крупной партией кокаина

На пограничном пункте Сарпи сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Турции, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ввозе наркотиков в особо крупном размере.

По информации ведомства, во время личного досмотра мужчины правоохранители обнаружили и изъяли почти 100 граммов кокаина.

Операцию совместно провели сотрудники криминальной полиции Аджарии и таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов Грузии.