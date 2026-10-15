Роберта Метсола: Евросоюз всегда будет открыт для тех, кто стремится к нему

«Евросоюз всегда будет открыт для тех, кто стремится к нему», — заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, отвечая на вопросы журналистов о Грузии перед началом встречи лидеров на заседании Европейского совета.

На вопрос о том, на каком этапе процесса расширения ЕС находится Грузия, особенно на фоне продвижения других стран-кандидатов, а также о том, какое послание она хотела бы передать грузинскому народу, Метсола ответила:

«Не сдавайтесь. Евросоюз всегда будет открыт для тех, кто стремится к нему. Именно это мы говорим всем странам. Мы ожидаем ускорения процесса вступления в ЕС в соответствии с заслугами каждой страны. Именно поэтому мы продолжаем диалог со всеми странами», — отметила Роберта Метсола.