Парулава: Недопустимо использовать конституционные механизмы для запрета партий в демократической стране

«С самого начала рассмотрения конституционного иска мы заявляли и сегодня продолжаем утверждать, что считаем неприемлемым задействование в демократической стране конституционных механизмов для запрета политических партий», — заявил член партии «За Грузию» Гига Парулава.

По его словам, любую партию следует побеждать в условиях свободной и справедливой избирательной среды.

«Это приведёт к катастрофическим последствиям для власти «Грузинской мечты». Что касается включения нашей партии в этот конституционный иск, то это продолжение политического преследования, которому подвергается Георгий Гахария. Общественности известно, что против Георгия Гахария возбуждены два уголовных дела, которые прокуратура шила белыми нитками. Это политическое преследование. Мы помним многочисленные физические нападения на Георгия Гахария. Всё это — продолжение давления, которое «Грузинская мечта» на протяжении всех этих лет оказывает лично на Георгия Гахария и его политическую команду.