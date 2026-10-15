Парулава: Недопустимо использовать конституционные механизмы для запрета партий в демократической стране
«С самого начала рассмотрения конституционного иска мы заявляли и сегодня продолжаем утверждать, что считаем неприемлемым задействование в демократической стране конституционных механизмов для запрета политических партий», — заявил член партии «За Грузию» Гига Парулава.
По его словам, любую партию следует побеждать в условиях свободной и справедливой избирательной среды.
«Это приведёт к катастрофическим последствиям для власти «Грузинской мечты». Что касается включения нашей партии в этот конституционный иск, то это продолжение политического преследования, которому подвергается Георгий Гахария. Общественности известно, что против Георгия Гахария возбуждены два уголовных дела, которые прокуратура шила белыми нитками. Это политическое преследование. Мы помним многочисленные физические нападения на Георгия Гахария. Всё это — продолжение давления, которое «Грузинская мечта» на протяжении всех этих лет оказывает лично на Георгия Гахария и его политическую команду.
Отъезд одного из судей Конституционного суда Мананы Кобахидзе ещё раз подтвердил, к какому результату фактически стремятся авторы этого конституционного иска, — запрету политических партий. Они уже приняли это решение, и, естественно, его окончательные последствия будут катастрофическими для «Грузинской мечты». Что касается нашего участия в процессе, то мы обсуждаем этот вопрос с членами партии, и, разумеется, общественность в ближайшее время получит информацию о нашем решении», — заявил Парулава.
Конституционный иск, поданный 88 депутатами парламента Грузии, касается запрета деятельности политических партий «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу», «Федералисты» и «За Грузию».
Рассмотрение иска в Конституционном суде начнётся на следующей неделе.
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