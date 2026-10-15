Папуашвили: Мы конструктивны, и настало время Евросоюзу вернуться в конструктивное русло

“Внешняя политика Евросоюза крайне незрелая, он утратил свою глобальную роль. Сегодня нет ни одной крупной державы, которая считалась бы с ЕС как с глобальной силой”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Италии.

Папуашвили спросили о встрече Европейского совета в Брюсселе. В частности, журналисты отметили, что по различным вопросам делаются заявления, в том числе обсуждаются энергетическая безопасность и поиск альтернативных маршрутов, однако Грузию по-прежнему не упоминают. О ней не говорят даже в ответ на уточняющие вопросы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не считает, что на данном этапе состоится углублённое обсуждение вопросов Грузии и Чёрного моря, хотя в контексте вопросов безопасности эта тема может быть затронута. Журналисты спросили, что означает отсутствие даже единого упоминания Грузии.

По заявлению Папуашвили, слова Каллас о том, что углублённое обсуждение вопросов Грузии и Чёрного моря не входит в её задачи, демонстрируют её поверхностный подход.