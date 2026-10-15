Папуашвили: Мы конструктивны, и настало время Евросоюзу вернуться в конструктивное русло
“Внешняя политика Евросоюза крайне незрелая, он утратил свою глобальную роль. Сегодня нет ни одной крупной державы, которая считалась бы с ЕС как с глобальной силой”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Италии.
Папуашвили спросили о встрече Европейского совета в Брюсселе. В частности, журналисты отметили, что по различным вопросам делаются заявления, в том числе обсуждаются энергетическая безопасность и поиск альтернативных маршрутов, однако Грузию по-прежнему не упоминают. О ней не говорят даже в ответ на уточняющие вопросы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не считает, что на данном этапе состоится углублённое обсуждение вопросов Грузии и Чёрного моря, хотя в контексте вопросов безопасности эта тема может быть затронута. Журналисты спросили, что означает отсутствие даже единого упоминания Грузии.
По заявлению Папуашвили, слова Каллас о том, что углублённое обсуждение вопросов Грузии и Чёрного моря не входит в её задачи, демонстрируют её поверхностный подход.
«Разумеется, она не вникает в суть этих вопросов, поскольку её внешняя политика поверхностна. Это очевидно, и именно поэтому внешняя политика Евросоюза сегодня крайне незрелая, а сам он утратил свою глобальную роль. Сегодня нет ни одной крупной державы, которая считалась бы с ЕС как с глобальной силой. Это результат поверхностной и незрелой внешней политики госпожи Каллас и Еврокомиссии в целом.
Что касается того, что Грузию не упоминают, это также показывает, кто в отношениях между Грузией и Евросоюзом ориентирован на бойкот, действует деструктивно и препятствует диалогу. Думаю, очевидно, что в этих отношениях деструктивную позицию занимает Евросоюз, тогда как Грузия ведёт себя конструктивно. Мы готовы ждать их за столом переговоров. Считаю, что конфронтация — не выход. По крайней мере, там, где Евросоюз пошёл на конфронтацию, он сам потерпел поражение и подтолкнул другие страны к ещё более серьёзным ошибкам, в результате чего они оказались в крайне тяжёлом положении.
Поэтому мы не считаем, что должны следовать конфронтационной политике Брюсселя. Мы остаёмся за столом переговоров и ждём, когда представители Брюсселя присоединятся к нам. Мы настроены конструктивно. Евросоюзу пора вернуться к конструктивному курсу», — заявил Шалва Папуашвили.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Леван Хабеишвили категорически требует конвоировать его в Батуми
- Папуашвили встретился с председателем парламента Израиля
- Папуашвили: Настало время создать международный стандарт регулирования иностранного вмешательства и финансирования
- Премьер-министр Грузии встретился с руководством международной бизнес-группы BTS
- Гварамия будет присутствовать на рассмотрении иска о запрете оппозиционных партий в Конституционном суде
- 17 октября состоится заседание парламентского большинства «Грузинской мечты»