Саакашвили: запретив партии, бездарный диктатор мгновенно перережет себе горло

«Бездарный диктатор не сможет запретить партии! А если он действительно настолько сошел с ума, что сделает это, то молниеносно перережет себе горло», — заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Так он прокомментировал планы правящей партии «Грузинская мечта» запретить прозападную оппозицию.

Как написал Саакашвили на своей странице в Facebook, «коллаборационистская, «чмошная» политика диктатора в отношении матушки-России влипла в огромные неприятности».

«Никакие партии бездарный диктатор запретить не сможет! А если он действительно настолько сошел с ума, что сделает это, то молниеносно перережет себе горло. Коллаборационистская, «чмошная» политика в отношении его матушки-России и без того влипла в огромные неприятности. Последняя этого не оценила, и у него буквально на голове рушится то главное, на чем он держался до сих пор», — добавил Саакашвили.

Напомним, процесс рассмотрения конституционного иска «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий начинается с 21 октября. Власти намерены объявить вне Конституции «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, а также «Коалицию за перемены», «Лело — Сильную Грузию», «Федералистов» и «Гахария — За Грузию».