«Запретом оппозиционных партий Иванишвили пытается продемонстрировать силу. Он хочет убедить грузинский народ в том, что его режим несменяем, и примирить общество с системной нищетой и коррупцией, безысходностью и эмиграцией. Примирить с изоляцией от Европы и Соединенных Штатов, с тем, чтобы остаться один на один с Россией, что равносильно утрате государственности Грузии. Но одно дело, чего хочет он, и совсем другое — что мы ему позволим.

Оппозиционный альянс планирует провести масштабную акцию в Тбилиси 28 ноября. Альянс выступил с заявлением по поводу иска о запрете оппозиционных партий — по их оценке, «этим отчаянным шагом миллиардер лишь обнажает собственный кризис легитимности». По заявлению альянса, 25 октября в 19:00 они соберутся у ТГУ и начнут совместную кампанию — «Грузинский народ заслуживает лучшего! Грузия без Иванишвили». Кампания ставит целью «проведение масштабной акции 28 ноября в Тбилиси за Грузию, где гражданин свободен и защищен, семья сильна, а качество жизни является европейским».

В действительности этим отчаянным шагом миллиардер лишь обнажает собственный кризис легитимности — подтверждает, что власть присвоена им нелегитимно и ее удержание зависит исключительно от запретов и репрессий.

В действительности этим жестом отчаяния Иванишвили признает, что он не доверяет грузинскому народу — он боится свободного выбора грузинского народа. Именно поэтому он лишает более миллиона избирателей права выбора и приблизительно такое же число эмигрантов — права голоса.

Его страх обоснован, поскольку у Иванишвили нет ответа на системную бедность, высокие цены, перспективы разорванных эмиграцией семей, качество образования, коррупцию, безработицу, евроатлантическое будущее Грузии — ни на что из того, что действительно беспокоит грузинский народ.

Именно во избежание этой ответственности он запрещает перспективу лучшего будущего и подобным путем пытается удержать узурпированную власть, дабы беспрепятственно продолжать грабеж и обнищание грузинского народа.

Однако, сколько бы партий ни запретил Иванишвили, задача нашей, демократической оппозиции остается неизменной — расширение мирного и принципиального сопротивления до тех пор, пока мы не заставим режим вернуть то, что он присвоил: свободные и справедливые выборы.

Какой бы запрет ни оформил Иванишвили на бумаге, мы твердо убеждены, что грузинское общество не уступит право самостоятельно решать, кому доверить собственное будущее, и не откажется от перспективы жить в справедливой, безопасной Грузии, где честный труд оценивается по достоинству, а качество жизни соответствует европейскому уровню.

25 октября мы соберемся у первого корпуса ТГУ и начнем совместную кампанию альянса за Грузию без Иванишвили, поскольку грузинский народ заслуживает лучшего,

Кампания нацелена на проведение 28 ноября масштабной акции в Тбилиси во имя Грузии, где гражданин свободен и защищен, семья крепка, а качество жизни является европейским.

Грузинский народ сам решит свою судьбу — без Иванишвили.

25 октября в 19:00 в ТГУ», — говорится в заявлении.

Конституционный суд Грузии рассмотрит конституционную жалобу, поданную партией «Грузинская мечта», о запрете оппозиционных партий 21, 22 и 23 октября.