Тбилисский суд оставил под стражей иранского активиста: ему грозит выдворение из Грузии

15 октября суд рассмотрел ходатайство Департамента миграции МВД о переводе иранца в центр временного размещения миграционного ведомства. Сторона защиты ходатайствовала об освобождении задержанного под залог, однако суд не удовлетворил эту просьбу.

Гражданин Ирана был задержан в Тбилиси 12 октября. Он является сторонником проживающего в США сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви и принимал участие в акциях против нынешних иранских властей.

«В случае высылки в Иран его жизни и здоровью грозит опасность, поскольку нам известно, что политических активистов в Иране казнят», — заявил адвокат Рахимиана Давид Голиджашвили. Защита намерена обжаловать решение Тбилисского городского суда в апелляционной инстанции.

В неправительственной организации «Права Грузия» считают, что суд не принял во внимание тот факт, что семья Рахимиана обосновалась в Грузии, имеет здесь постоянное место жительства, а его дети продолжают учиться в грузинской школе.

«К сожалению, суд не учел индивидуальные обстоятельства Рахимиана и его семьи и удовлетворил ходатайство Департамента миграции о его помещении в центр временного размещения до завершения процедуры выдворения. <…> Организация «Права Грузия» вновь напоминает государственным органам, что жизни и здоровью Рахимиана в стране его гражданства угрожает непосредственная и реальная опасность, и призывает действовать в соответствии с принципом невыдворения».

В Министерстве внутренних дел Грузии, в свою очередь, заявляют, что Рахимиан находится в стране нелегально. По данным ведомства, Рахимиан въехал в Грузию 22 апреля 2022 года. 26 декабря он обратился в Департамент миграции с просьбой о предоставлении международной защиты.

МВД решением от 16 июня 2024 года отказало ему в предоставлении убежища. Рахимиан обжаловал его в суде, однако Тбилисский городской и Апелляционный суды оставили отказ в силе. На этом основании в ведомстве заявляют, что у Рахимиана отсутствуют законные основания для нахождения в Грузии.

При этом в МВД указывают, что он «имеет право добровольно покинуть Грузию как в направлении страны происхождения, так и в третью страну».