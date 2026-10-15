Папуашвили: Запретом оппозиционных партий укрепится демократия

Председатель парламента Шалва Папуашвили в связи с началом рассмотрения в Конституционном суде иска о запрете оппозиционных партий заявил, что демократия от всего этого лишь окрепнет, а общество только выиграет и будет обрадуется.

«За последние 4 года в Украине запрещено 18 партий, за последние 3 года в Молдове запрещены 2 партии. Так что это не имеет никакой связи с теми угрозами, которые мы слышим со стороны некоторых акторов. Партии, антиконституционной по своей сути, партии, являющейся врагом конституции, нет места в демократическом партийном ландшафте. Это правило, действующее везде: и в Украине, и в Молдове, и в Германии, и, следовательно, действующее и в Грузии. Процесс запрета партии не имеет никакой связи с ослаблением демократии, напротив, это инструмент для укрепления демократии, поскольку вся суть запрета антиконституционных партий заключается в том, что демократия должна обладать способностью к самозащите и инструментами для того, чтобы врагов конституции и демократии не было в политическом ландшафте.

По-моему, после ознакомления с [опросом] IRI и исследованиями «нацам» и другим партиям не следует говорить о том, что это вызовет недовольство в обществе. Они ведь увидели, какова их поддержка. Они сами же говорят друг о друге, что тормозят демократический процесс в Грузии.

Если для Конституционного суда будут убедительны те аргументы, которые мы использовали в иске, и партии признают антиконституционными, этим демократия лишь укрепится, а общество только выиграет от этого и обрадуется», — заявил Папуашвили.