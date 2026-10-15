Кобахидзе примет участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна 15-16 октября примет участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Ереване. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.

По их информации, Ираклий Кобахидзе выступит на запланированном в рамках конференции саммите лидеров, а также примет участие в официальной церемонии открытия конференции.

«Ираклий Кобахидзе отправился в Ереван вместе с делегацией, в составе которой министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в информации.