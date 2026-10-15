17 октября состоится заседание парламентского большинства «Грузинской мечты»
17 октября в 14:00 назначено заседание большинства «Грузинской мечты». Депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани отмечает, что на заседании будет присутствовать и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.
По словам депутата, на заседании большинства обсудят текущие события в стране, в том числе вопрос, связанный с запретом партий.
«Мы должны в целом рассмотреть события, происходящие внутри страны и за ее пределами. Рабочая встреча такого типа очень полезна, тем более что на заседании присутствует почетный председатель. Мы должны рассмотреть все текущие вопросы, в том числе иск, связанный с запретом партий. Что касается каких-либо изменений, то тут ничего», — заявил Мачавариани ТВ Пирвели.
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