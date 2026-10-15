Гварамия будет присутствовать на рассмотрении иска о запрете оппозиционных партий в Конституционном суде
По информации одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, он будет присутствовать на рассмотрении конституционного иска о запрете оппозиционных партий в Конституционном суде, и представит позицию своей партии. Об этом он заявил журналистам.
«Мы будем в Батуми, будем в зале суда, будем перед судом, будем на улицах Тбилиси, везде, где сможем дотянуться до «Грузинской мечты». Кто-то представит позицию своей партии, кто-то нет. Я говорю от своего имени, что мы будем. От имени остальных сказать не могу», — заявил Ника Гварамия.
Для справки, процесс рассмотрения конституционного иска о запрете оппозиционных партий начинается 21 октября.
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