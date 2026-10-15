Премьер-министр Грузии встретился с руководством международной бизнес-группы BTS
Премьер-министр Грузии встретился с делегацией международной бизнес-группы BTS — одного из крупнейших конгломератов Таиланда.
Как сообщает Администрация правительства Грузии, на встрече обсуждались благоприятный инвестиционный климат в стране, её экономический потенциал и перспективы будущего сотрудничества.
Стороны рассмотрели возможности взаимодействия в банковском секторе, сфере недвижимости и управления активами.
Также на встрече обсуждалась роль Грузии как стратегического логистического и финансового хаба. Была подчёркнута важность стратегического географического положения страны и Среднего коридора — транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию. Отмечалось, что это создаёт дополнительные возможности для иностранных инвесторов.
Особое внимание было уделено стабильной деловой среде в стране, либеральной налоговой политике и привлекательным инвестиционным возможностям, доступным для международных инвесторов.
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