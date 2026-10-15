Папуашвили: Настало время создать международный стандарт регулирования иностранного вмешательства и финансирования

«В Грузии два года назад, несмотря на наличие самых современных технических механизмов защиты на выборах, дезинформация и ложные обвинения в избирательных нарушениях углубили поляризацию и способствовали возникновению неразберихи вокруг вопроса выборов. Некоторые группы, финансируемые из-за рубежа, пытались подорвать общественное доверие к справедливости и легитимности самого избирательного процесса.

По его словам, обеспечение прозрачности иностранного финансирования — это не отступление от демократических ценностей, а, напротив, средство их защиты.

«Демократическая устойчивость начинается с одной простой истины: демократия, которая не подотчётна собственным гражданам или не действует в соответствии со своими национальными интересами, уже находится в слабом положении ещё до появления какой-либо угрозы», — об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на Европейской конференции председателей парламентов государств — членов Совета Европы в Риме.

Это наглядно напоминает нам, что устойчивость в информационном пространстве может оказаться решающей для защиты государственного суверенитета и, соответственно, демократических процессов. Тайное иностранное финансирование заслуживает особого внимания, поскольку зачастую оно является наименее заметным и наиболее разрушительным способом подрыва демократии и суверенитета.

Когда внешние субъекты финансируют определённые внутренние политические силы, они углубляют существующие разногласия и превращают обычные политические дискуссии в инструмент проведения желаемого ими курса и усиления политической поляризации.

Растущее число государств, в том числе тех, которые когда-то критиковали подобное законодательство в других странах, теперь сами противостоят этим рискам. Австралия, Канада, Франция, Великобритания, Соединённые Штаты и многие другие страны ужесточают законодательство о прозрачности и регулировании иностранного финансирования.

Это законодательство стало важным инструментом обеспечения оборонительной демократии и укрепления демократической устойчивости. Обеспечение прозрачности иностранного финансирования — это не отступление от демократических ценностей, а, напротив, средство их защиты.

Принцип заключается в следующем: правительство, подотчётное народу, должно располагать информацией о денежных средствах и влиянии, которые проникают в политическое пространство страны», — отметил председатель парламента.

По его словам, вмешательство редко бывает односторонним.

«Иностранное вмешательство само по себе является враждебным действием, поскольку его цель — ограничение свободы народа и демократии. Следовательно, оно остаётся враждебным действием независимо от того, исходит ли оно от врага или от друга.

Единственный способ выйти из этого замкнутого круга — разработать единый международный стандарт. Настало время создать стандарт прозрачности и регулирования иностранного вмешательства и финансирования, основанный на суверенитете, подотчётности и согласии.

Только устойчивые и подотчётные демократии, действующие по единым правилам, смогут должным образом противостоять гибридным угрозам», — заявил Шалва Папуашвили.