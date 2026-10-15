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Политика

Папуашвили встретился с председателем парламента Израиля

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Государства Израиль, Кнессета, Амиром Оханой.

На встрече был подчёркнут многовековой дружественный характер связей между грузинским и еврейским народами и динамичные отношения между двумя странами.

Стороны обсудили происходящие в Израиле и в регионе Ближнего Востока события. Шалва Папуашвили заявил, что Грузия поддерживает усилия, направленные на мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Также речь шла о запланированных в Израиле парламентских выборах, существующей в этой связи ситуации и ожиданиях.

При обсуждении двусторонних отношений было отмечено, что отношения между двумя странами успешно развиваются, что выражается в том числе в частоте визитов на высоком уровне. Была подчёркнута плодотворная парламентская кооперация.

Встреча состоялась в рамках проходящей в столице Италии, Риме, конференции председателей парламентов стран — членов Совета Европы.

В состав парламентской делегации входят: председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по европейской интеграции Леван Махашвили и заместитель председателя парламентской политической группы «Сила народа» Эка Сепашвили.

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