Папуашвили встретился с председателем парламента Израиля

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Государства Израиль, Кнессета, Амиром Оханой.

На встрече был подчёркнут многовековой дружественный характер связей между грузинским и еврейским народами и динамичные отношения между двумя странами.

Стороны обсудили происходящие в Израиле и в регионе Ближнего Востока события. Шалва Папуашвили заявил, что Грузия поддерживает усилия, направленные на мир и стабильность на Ближнем Востоке.