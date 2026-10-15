Хабеишвили требует присутствия на процессе, чтобы «сказать в лицо предателям все, что необходимо сказать».

Председатель политсовета «Единого национального движения», находящийся в заключении Леван Хабеишвили, «категорически требует» конвоировать его в Батуми, чтобы он зафиксировал свою позицию в Конституционном суде.

«Категорически требую конвоировать меня в Батуми и предоставить мне как действующему председателю политсовета ЕНД возможность публично выразить свою позицию. Я имею право и надеюсь, что криминальная банда «Мечты» не побоится выслушать правду в т.н. «Конституционном суде»!

Объявляют преступниками не партии, а Анцухелидзе, братьев Ромелашвили и наших героев!!! Это не аннулирование идентификационного кода партии! Это суд над Мерабом Костава, над Грузией Звиада!

Надеюсь, все осознают значение этого процесса и мы не ограничимся трусливо и испуганно «обеспокоенностью»! Здесь все мы едины, и мы должны воплотить это в дело!!!

На самом деле судят нашу Родину — Грузию!

Очнитесь! Люди хранят абсолютное молчание, и я не хочу верить, что мы не поборемся против плевка в душу наших героев и реальной передачи нашей независимости оккупанту!

Я ясно и чётко заявляю, что это не касается реестра партий!

Под этим заголовком Грузию обвиняют в агрессии, судят Грузию, предъявляют обвинения героям и оправдывают русских — в убийстве наших сестёр, братьев и детей! Создают документ, который окончательно уничтожает государство Грузии! …

Сейчас время встать вокруг этого процесса, вокруг Грузии и бороться! Существует одна «партия», и это Грузия!

Как рядовой гражданин, в будущем я послужу тому, кто сегодня проявит храбрость ради Грузии!

Короче говоря, я готов и требую предоставить мне возможность присутствовать на процессе и сказать в лицо предателям все, что необходимо сказать!

Также надеюсь, что тысячи людей параллельно будут на протесте и в Батуми!

Больше не существует никаких разделений , пусть хоть теперь это поймут все!

Сила — в народе! Сила — в единстве!

Да благословит Бог Грузию!Р.S. Поддерживаю анонсированную на 25 октября акцию! Мы должны быть активны!» — пишет Хабеишвили.