Ираклий Кобахидзе принял участие в открытии саммита лидеров COP17
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на открытии саммита лидеров 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17).
Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.
«Конференцию открыли премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Перед открытием саммита лидеры — участники конференции сделали совместную фотографию», — говорится в сообщении.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- АМЮГ: Целью запрета партий является уничтожение политической конкуренции и сохранение власти
- В Грузии с визитом находится министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис
- Леван Хабеишвили категорически требует конвоировать его в Батуми
- Папуашвили встретился с председателем парламента Израиля
- Папуашвили: Настало время создать международный стандарт регулирования иностранного вмешательства и финансирования
- Премьер-министр Грузии встретился с руководством международной бизнес-группы BTS