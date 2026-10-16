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Грузия Online
Политика

Ираклий Кобахидзе принял участие в открытии саммита лидеров COP17

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на открытии саммита лидеров 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17).

Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.

«Конференцию открыли премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Перед открытием саммита лидеры — участники конференции сделали совместную фотографию», — говорится в сообщении.

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