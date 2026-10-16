В Грузии с визитом находится министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис
Министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис посещает Грузию.
Сегодня он встретится с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. После завершения встречи они выступят с совместным комментарием для СМИ.
Как говорится в информации, распространенной правительством Швейцарии, Иньяцио Кассис уже посетил Армению. В Грузию он прибыл из Еревана.
По их информации, эти два визита составляют вторую часть программы региональных поездок Иньяцио Кассиса. Первая часть программы состоялась 3–5 августа в Азербайджане и Туркменистане.
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