В Грузии с визитом находится министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис

Министр иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис посещает Грузию.

Сегодня он встретится с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. После завершения встречи они выступят с совместным комментарием для СМИ.

Как говорится в информации, распространенной правительством Швейцарии, Иньяцио Кассис уже посетил Армению. В Грузию он прибыл из Еревана.

По их информации, эти два визита составляют вторую часть программы региональных поездок Иньяцио Кассиса. Первая часть программы состоялась 3–5 августа в Азербайджане и Туркменистане.