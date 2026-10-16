АМЮГ: Целью запрета партий является уничтожение политической конкуренции и сохранение власти

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) в третий раз представила в Конституционный суд Грузии заключение в качестве друга суда (Amicus Curiae) по конституционному иску депутатов парламента Грузии.

«Этот иск представляет собой заявление правящей партии о том, что она не просто не хочет видеть в оппозиции одну конкретную партию, но и намерена запретить все партии, которым граждане Грузии предоставили мандат на пребывание в оппозиции. «Грузинская мечта» пытается через Конституционный суд Грузии запретить оппозиционные политические партии, в том числе все политические партии, преодолевшие 5-процентный барьер на выборах 26 октября 2024 года.

На парламентских выборах 26 октября 2024 года коалиция «За перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Единство — Национальное движение», партия «Сильная Грузия — Лело, для народа, для свободы» и партия «Гахария за Грузию» в совокупности получили голоса 784 830 граждан Грузии.² Удовлетворение иска Конституционным судом равносильно лишению избирательного голоса 37,79% избирателей, участвовавших в выборах. Этот иск наносит удар по плюралистической многопартийной демократии, поскольку речь идет об упразднении не одной отдельно взятой партии, пользующейся широкой общественной поддержкой, а всех партий, которые получили поддержку населения Грузии на последних парламентских выборах.

Концепция оборонительной демократии, на которую истцы неоднократно ссылаются в своем иске, представляет собой идею демократической системы, готовой применять превентивные нелиберальные меры для защиты от антидемократических сил, которые пытаются разрушить ее основные принципы, используя сами демократические механизмы.³ Цель этой теоретической концепции — самозащита демократического порядка от угроз, исходящих изнутри. Однако ее применение имеет смысл лишь тогда, когда сама политическая система сохраняет демократический характер. Если режим утрачивает демократическую природу и использует концепцию оборонительной демократии против политических оппонентов, эта теоретическая концепция теряет свои основания и превращается в правовой инструмент политически мотивированных репрессий.

Рассмотрение вопроса о запрете политических партий в Грузии происходит в исключительно сложном политическом контексте, который характеризуется концентрацией власти в руках одной партии, постепенной эрозией принципов демократического плюрализма, систематическим ограничением деятельности оппозиционных политических партий и автономных гражданских пространств, а также инструментализацией правовой системы в узкопартийных интересах. Следует отметить, что «Грузинская мечта» пытается запретить все оппозиционные партии, пользующиеся поддержкой населения, независимо от выбранного ими пути политической борьбы: объявили ли они бойкот, допустимый в демократическом обществе, или продолжают политическую деятельность в парламенте и сакребуло. «Грузинская мечта» пытается уничтожить их все без разбора.

АМЮГ считает, что целью запрета оппозиционных партий является не защита демократического конституционного порядка, а устранение политической конкуренции и сохранение власти правящей партии. Под предлогом защиты демократии недопустимо уничтожать политические альтернативы, само существование которых является необходимым условием демократии.

Ответственность Конституционного суда заключается в защите конституционного порядка, основанного не на неограниченном правлении какой-либо одной партии, а на уважении воли избирателей, политическом многообразии и возможности демократической смены власти», — говорится в сообщении.