Бочоришвили: Швейцария, помимо председательства в ОБСЕ, является для Грузии особым партнером

Традиционный визит действующего председателя ОБСЕ в Грузию является четким подтверждением того, что важный вопрос поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии находится в повестке дня ОБСЕ — С учетом нынешнего геополитического контекста это имеет для нас особое значение! — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на брифинге, состоявшемся совместно с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

По словам Бочоришвили, в ходе встречи стороны обсудили текущие процессы в регионе, возможности сотрудничества в рамках ОБСЕ, вызовы, стоящие перед Грузией, и роль организации.

«Следует также отметить, что Швейцария, помимо председательства в ОБСЕ, является для Грузии особым партнером. На протяжении многих лет Швейцария выполняет роль посредника в российско-грузинских отношениях. Соответственно, совмещение этих двух функций имеет особое значение. Поэтому Швейцария является для нас особенно важным партнером», — заявила Мака Бочоришвили.