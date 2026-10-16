Иньяцио Кассис: Ценность ОБСЕ, когда все участники сидят за одним столом, несмотря на разные позиции
Диалог необходим, и настоящий диалог возможен, когда все это принимается во внимание — Именно это конкретно проявляется в Грузии — Война вернулась в Европу, доверие подорвано, риск дальнейшей фрагментации и конфронтации остается высоким, — заявил действующий председатель ОБСЕ, вице-президент Швейцарской Конфедерации, руководитель Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис после встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
По его словам, «мир перевернулся, безопасность больше не гарантирована так, как мы полагали 10 лет назад».
«Ситуация с безопасностью в мире, в регионе, на Южном Кавказе, а также серьезные вызовы, стоящие перед этим регионом, являются центральными темами наших обсуждений.
Как действующий председатель ОБСЕ, я разделяю обеспокоенность в связи с серьезными вызовами, стоящими перед европейским континентом. Можно сказать, что мир перевернулся, безопасность больше не гарантирована так, как мы полагали 10 лет назад. Война вернулась в Европу, доверие подорвано, риск дальнейшей фрагментации и конфронтации остается высоким. Ценность ОБСЕ заключается в том, что все участвующие государства сидят за одним столом, несмотря на возможные различия в их позициях. Диалог является необходимым инструментом для преодоления напряженности и поиска путей продвижения вперед.
Настоящий диалог возможен, когда все это принимается во внимание, все занимают свои места и готовы слушать друг друга. Именно это конкретно проявляется в Грузии. Мы рассматриваем роль ОБСЕ и ее вклад во все аспекты безопасности. Швейцария привержена укреплению мира, примирению и защите прав человека. Мы обсудили ценности и принципы, которые объединили нас в семье ОБСЕ», — заявил Кассис.
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