Иньяцио Кассис: Ценность ОБСЕ, когда все участники сидят за одним столом, несмотря на разные позиции

Диалог необходим, и настоящий диалог возможен, когда все это принимается во внимание — Именно это конкретно проявляется в Грузии — Война вернулась в Европу, доверие подорвано, риск дальнейшей фрагментации и конфронтации остается высоким, — заявил действующий председатель ОБСЕ, вице-президент Швейцарской Конфедерации, руководитель Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис после встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

По его словам, «мир перевернулся, безопасность больше не гарантирована так, как мы полагали 10 лет назад».

«Ситуация с безопасностью в мире, в регионе, на Южном Кавказе, а также серьезные вызовы, стоящие перед этим регионом, являются центральными темами наших обсуждений.