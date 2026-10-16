Кобахидзе: Грузия привержена сотрудничеству с международными партнерами в целях защиты биоразнообразия
“Наряду с региональным сотрудничеством важную роль в превращении обязательств, взятых в сфере охраны природы, в практические результаты играет международное партнёрство”, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на саммите лидеров COP17.
Как отметил глава правительства, укрепление международного сотрудничества, мобилизация ресурсов и обмен опытом необходимы для обеспечения эффективной и устойчивой защиты биоразнообразия.
«По мере приближения 2030 года нашим главным приоритетом должно стать преобразование глобальных обязательств в сфере защиты биоразнообразия в конкретные и долгосрочные достижения. Этот саммит предоставляет нам важную возможность ещё больше укрепить нашу общую готовность к достижению целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию и придать новый импульс её реализации. Грузия по-прежнему привержена сотрудничеству с международными партнёрами, чтобы защищать биоразнообразие, активизировать усилия по охране природы и обеспечить, чтобы сохранение природной среды было связано с благополучием будущих поколений», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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