Кобахидзе: На заседании большинства сюрпризов не будет

Завтра на заседании большинства мы планируем обсудить текущие вопросы — никаких особых, специфических вопросов или сюрпризов не будет, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, говоря о запланированном на завтра заседании большинства.

По его словам, после завершения заседания большинства общественности предоставят подробную информацию.

«На завтрашнем заседании мы планируем обсудить текущие вопросы. Никаких особых, специфических вопросов или сюрпризов не будет. Состоятся как заседание политсовета, так и встреча парламентского большинства. После этих встреч я предоставлю общественности подробную информацию по обсуждённым вопросам», — отметил премьер-министр.