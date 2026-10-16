Кобахидзе встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Хенани

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом эль-Энани.

По информации администрации правительства, на встрече особое внимание было уделено плодотворному сотрудничеству Грузии с ЮНЕСКО и важной роли организации в защите и сохранении материального и нематериального культурного наследия.

Премьер-министр отметил, что богатое культурное наследие Грузии является неотъемлемой частью национальной идентичности, а правительство придаёт большое значение партнёрству с ЮНЕСКО в деле сохранения многовековых традиций.

В завершение встречи Ираклий Кобахидзе пригласил генерального директора ЮНЕСКО посетить Грузию.