Приём заявок на участие в программе предоставления денежной компенсации беженцам начнется 19 октября
Приём заявок от желающих участвовать в программе предоставления денежной компенсации беженцам начнётся 19 октября и продлится до 2 ноября включительно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
По информации ведомства, заявления от вынужденных переселенцев будут принимать Дома юстиции по всей стране.
Как отмечается в сообщении, участие в новой программе полностью добровольное. Подать заявление могут все семьи вынужденных переселенцев, которые ещё не получили от государства жильё или соответствующую компенсацию.
«Денежная компенсация будет предоставляться в порядке очередности подачи заявлений. Её размер составит 10 000 лари на каждого члена семьи, имеющего статус вынужденного переселенца.
В государственном бюджете на текущий год для этой программы уже выделено 58 миллионов лари. В последующие годы финансирование будет увеличиваться.
На заседании комиссии, состоявшемся в Агентстве по делам вынужденных переселенцев, заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам вынужденных переселенцев Давид Кайкацишвили обсудили процедурные вопросы реализации программы.
При заполнении заявления на месте должны присутствовать все совершеннолетние члены семьи. После приёма заявления соответствующая служба Агентства по делам вынужденных переселенцев будет обрабатывать поступившие документы в порядке очередности. Количество семей, которые получат денежную компенсацию, будет определяться исходя из имеющихся бюджетных ресурсов.
Важно отметить, что параллельно продолжается строительство современных жилых комплексов, соответствующих актуальным стандартам, а также реализация программы приобретения домов в сельской местности. Денежная компенсация будет выплачиваться одновременно с этими программами и не станет препятствием для продолжения успешных действующих инициатив», — говорится в сообщении министерства.
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