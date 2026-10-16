Приём заявок на участие в программе предоставления денежной компенсации беженцам начнется 19 октября

Приём заявок от желающих участвовать в программе предоставления денежной компенсации беженцам начнётся 19 октября и продлится до 2 ноября включительно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Грузии.

По информации ведомства, заявления от вынужденных переселенцев будут принимать Дома юстиции по всей стране.

Как отмечается в сообщении, участие в новой программе полностью добровольное. Подать заявление могут все семьи вынужденных переселенцев, которые ещё не получили от государства жильё или соответствующую компенсацию.