Часть осужденных по «делу 4 октября» вышла на свободу
Часть лиц, задержанных по «делу 4 октября» и ранее заключивших процессуальное соглашение (сделку со следствием), сегодня, 16 октября, покинула Глданскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала TV Pirveli, на свободу уже вышли:
Каха Квачантирадзе;
Мишо Толордава;
Давид Гиунашвили;
Гия Толордава;
Юрий Ломидзе;
Георгий Талахадзе.
«Я ничего нового не скажу, вся страна знает, какая у нас власть. Скажу кратко, по-философски: быть «коцем» [сторонником правящей партии «Грузинская мечта»] стыдно, правда стыдно. Всем политзаключенным — и не только политзаключенным, всем патриотам и порядочным людям — желаю свободы. <…> Иногда тактическое отступление необходимо для достижения стратегической цели, вот что я хочу сказать. [А стратегическая цель] — независимая демократическая Грузия», — заявил журналистам один из освобожденных заключенных Каха Квачантирадзе.
24 июня суд вынес решение по четвертому эпизоду из пяти выделенных производств по «делу 4 октября». Виновными были признаны все 13 обвиняемых. Им назначили тюремные сроки, однако на основании процессуального соглашения с прокуратурой 12 из них вышли на свободу уже через несколько месяцев.
Симону Махарадзе, Кахаберу Квачантирадзе, Гие Толорае, Михаилу Толорае, Автандилу Топчишвили, Юрию Ломидзе, Давиду Гиунашвили, Георгию Талахадзе, Беке Мачавариани, Георгию Кирвалидзе и Кобе Эпиташвили в обмен на признание вины было назначено наказание в виде одного года реального лишения свободы. Еще 3 года они будут находиться на свободе под условным осуждением.
Процессуальное соглашение заключил и Саба Кордзая, однако он уже осужден по другому независимому делу, поэтому срок его тюремного заключения был определен не в один год, а в полтора года. Манучар Микеладзе от процессуальной сделки отказался. Суд приговорил его к 5 годам тюремного заключения.
Напомним, 4 октября 2025 года, параллельно с муниципальными выборами в Грузии, в центре Тбилиси прошла массовая акция протеста, которую в оппозиции называли «Национальным собранием». На ней была зачитана декларация о прекращении полномочий властей и начале мирного переходного периода.
Вскоре после этого часть оппозиции и ее сторонников направилась к президентской резиденции, где протестующие повалили забор и попытались проникнуть во дворец Орбелиани. Митинг был разогнан спецназом. Впоследствии организаторы и десятки участников акции были задержаны и приговорены к тюремным срокам.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Посольство США: «Мамисони» станет выражением нашей неизменной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии
- Новый посол Грузии вручил президенту Азербайджана верительные грамоты
- В Грузии резко ужесточили наказание за незаконное прерывание беременности
- Папуашвили: Сегодняшнее заявление делегации Евросоюза упразднило нашу государственность
- Папуашвили: Пока со стороны ассамблеи будет попираться суверенитет грузинского народа, они не увидят нашу делегацию в ПАСЕ
- Папуашвили: Мы не допустим, чтобы в Грузии проводилась повестка иностранных правительств!