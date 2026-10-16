Часть осужденных по «делу 4 октября» вышла на свободу

Часть лиц, задержанных по «делу 4 октября» и ранее заключивших процессуальное соглашение (сделку со следствием), сегодня, 16 октября, покинула Глданскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала TV Pirveli, на свободу уже вышли:

Каха Квачантирадзе;

Мишо Толордава;

Давид Гиунашвили;

Гия Толордава;

Юрий Ломидзе;

Георгий Талахадзе.

«Я ничего нового не скажу, вся страна знает, какая у нас власть. Скажу кратко, по-философски: быть «коцем» [сторонником правящей партии «Грузинская мечта»] стыдно, правда стыдно. Всем политзаключенным — и не только политзаключенным, всем патриотам и порядочным людям — желаю свободы. <…> Иногда тактическое отступление необходимо для достижения стратегической цели, вот что я хочу сказать. [А стратегическая цель] — независимая демократическая Грузия», — заявил журналистам один из освобожденных заключенных Каха Квачантирадзе.

24 июня суд вынес решение по четвертому эпизоду из пяти выделенных производств по «делу 4 октября». Виновными были признаны все 13 обвиняемых. Им назначили тюремные сроки, однако на основании процессуального соглашения с прокуратурой 12 из них вышли на свободу уже через несколько месяцев.