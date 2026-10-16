ЕС не финансирует власти Грузии, но выделит 38 млн евро на поддержку граждан
Представительство Евросоюза в Грузии заявляет, что в 2026 году выделит 38 млн евро на новые проекты, чтобы продолжить «вносить реальные изменения в жизнь семей и местных сообществ по всей Грузии».
В заявлении подчеркивается, что «партнерство Евросоюза с грузинским народом насчитывает уже более 30 лет».
«Из-за отката демократии в Грузии Евросоюз больше не оказывает финансовую поддержку властям страны. Однако мы по-прежнему продолжаем помогать населению Грузии», — говорится в заявлении.
По информации представительства, новые проекты предусматривают:
создание экономических возможностей в малых городах и поселках;
обучение граждан навыкам, востребованным на меняющемся рынке труда;
расширение прав и возможностей сельских женщин, помощь семейным фермам в повышении доходов и улучшении качества продуктов питания;
снижение уровня насилия в отношении женщин и девочек;
адаптацию к изменению климата и повышение готовности к стихийным бедствиям;
поддержку местных сообществ, проживающих в Абхазии.
С 1992 года для содействия развитию Грузии ЕС инвестировал свыше 2 млрд евро в такие сферы, как сельское хозяйство, поддержка регионального предпринимательства, улучшение качества воздуха и, наряду со многими другими направлениями, модернизация скоростной автомагистрали Восток — Запад.
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