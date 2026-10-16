ЕС не финансирует власти Грузии, но выделит 38 млн евро на поддержку граждан

Представительство Евросоюза в Грузии заявляет, что в 2026 году выделит 38 млн евро на новые проекты, чтобы продолжить «вносить реальные изменения в жизнь семей и местных сообществ по всей Грузии».

В заявлении подчеркивается, что «партнерство Евросоюза с грузинским народом насчитывает уже более 30 лет».

«Из-за отката демократии в Грузии Евросоюз больше не оказывает финансовую поддержку властям страны. Однако мы по-прежнему продолжаем помогать населению Грузии», — говорится в заявлении.

По информации представительства, новые проекты предусматривают:

создание экономических возможностей в малых городах и поселках;

обучение граждан навыкам, востребованным на меняющемся рынке труда;

расширение прав и возможностей сельских женщин, помощь семейным фермам в повышении доходов и улучшении качества продуктов питания;

снижение уровня насилия в отношении женщин и девочек;

адаптацию к изменению климата и повышение готовности к стихийным бедствиям;

поддержку местных сообществ, проживающих в Абхазии.

С 1992 года для содействия развитию Грузии ЕС инвестировал свыше 2 млрд евро в такие сферы, как сельское хозяйство, поддержка регионального предпринимательства, улучшение качества воздуха и, наряду со многими другими направлениями, модернизация скоростной автомагистрали Восток — Запад.