Пятница, 16 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Кобахидзе в очередной раз назвал проевропейскую оппозицию предателями

«Когда ты мечтаешь о том, чтобы твою страну наказали, и не просто мечтаешь об этом, а пытаешься предпринимать конкретные шаги для достижения этой цели, это является совершенно очевидным проявлением предательства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, вся деятельность радикальной оппозиции по своей сути носит антиконституционный характер, направлена против собственной страны и служит цели изменения конституционного строя.

Премьер-министра спросили о заявлении Ники Гварамия, касавшемся решения Евросоюза перенести введение санкций на январь.

«Эти люди не могут скрыть своего враждебного отношения к стране, и это заявление — очередное тому подтверждение. Когда ты мечтаешь о том, чтобы твою страну наказали, и не просто мечтаешь об этом, а пытаешься предпринимать конкретные шаги для достижения этой цели, это является совершенно очевидным проявлением предательства.

Подобные заявления дополнительно помогут нам в Конституционном суде, когда мы представим иск о запрете этих политических партий. Вся их деятельность по своей сути носит антиконституционный характер, направлена против собственной страны и служит цели изменения конституционного строя. Соответственно, такие заявления окажут нам дополнительную помощь в Конституционном суде», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Ещё в разделе «Политика» Все →