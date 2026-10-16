Кобахидзе в очередной раз назвал проевропейскую оппозицию предателями
«Когда ты мечтаешь о том, чтобы твою страну наказали, и не просто мечтаешь об этом, а пытаешься предпринимать конкретные шаги для достижения этой цели, это является совершенно очевидным проявлением предательства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, вся деятельность радикальной оппозиции по своей сути носит антиконституционный характер, направлена против собственной страны и служит цели изменения конституционного строя.
Премьер-министра спросили о заявлении Ники Гварамия, касавшемся решения Евросоюза перенести введение санкций на январь.
«Эти люди не могут скрыть своего враждебного отношения к стране, и это заявление — очередное тому подтверждение. Когда ты мечтаешь о том, чтобы твою страну наказали, и не просто мечтаешь об этом, а пытаешься предпринимать конкретные шаги для достижения этой цели, это является совершенно очевидным проявлением предательства.
Подобные заявления дополнительно помогут нам в Конституционном суде, когда мы представим иск о запрете этих политических партий. Вся их деятельность по своей сути носит антиконституционный характер, направлена против собственной страны и служит цели изменения конституционного строя. Соответственно, такие заявления окажут нам дополнительную помощь в Конституционном суде», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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