Кобахидзе в очередной раз назвал проевропейскую оппозицию предателями

«Когда ты мечтаешь о том, чтобы твою страну наказали, и не просто мечтаешь об этом, а пытаешься предпринимать конкретные шаги для достижения этой цели, это является совершенно очевидным проявлением предательства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, вся деятельность радикальной оппозиции по своей сути носит антиконституционный характер, направлена против собственной страны и служит цели изменения конституционного строя.

Премьер-министра спросили о заявлении Ники Гварамия, касавшемся решения Евросоюза перенести введение санкций на январь.