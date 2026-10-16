В аппарате омбудсмена Грузии упраздняют Департамент гендерного равенства

В результате реорганизации в аппарате Народного защитника Грузии упраздняется Департамент гендерного равенства, пишет в соцсетях бывший заместитель Народного защитника Екатерина Схиладзе.

«Работа над гендерными вопросами требует двустороннего подхода: с одной стороны, интеграции гендерной перспективы во все направления деятельности, а с другой – существования политики, ориентированной на конкретные вопросы, и независимых институциональных механизмов. Упразднение департамента ничем не «оправдать», какие бы грандиозные цели ни называли. Для меня у этого решения нет другого объяснения, кроме того, что Народный защитник подстроился под государственную «политику» и просто стёр гендерную повестку. До сих пор она, по сути, уже исчезала, хотя на индивидуальном уровне кое-что всё же сохранялось», — написала Схиладзе.

Департамент гендерного равенства был создан 15 мая 2013 года и занимался защитой прав человека в сфере гендерного равенства. В частности, его задачи включали: рассмотрение жалоб на дискриминацию по признаку пола, гендерной идентичности и сексуальной ориентации; мониторинг соблюдения законодательства о гендерном равенстве; подготовку докладов и рекомендаций; проведение исследований и повышение осведомлённости общества.