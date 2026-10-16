Ника Гварамия: с «ТВ Имеди» пнули Мамуку Мдинарадзе

У Натии Сонгулашвили (руководителя информационной службы) отобрали Долю в «Имеди» и переоформили на Магду Аникашвили — Говоря человеческим языком: Мамуку Мдинарадзе пнули из телеканала «Имеди», — так один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия отреагировал на информацию о том, что новым совладельцем телекомпании «Имеди» стала Магда Аникашвили.

Гварамия считает, что Натия Сонгулашвили также покинет должность руководителя информационной службы «Имеди».

«Долю в «Имеди» у Натии Сонгулашвили (руководителя информационной службы) отобрали и переоформили на Магду Аникашвили. У Натии Сонгулашвили отберут и должность руководителя информационной службы «Имеди».