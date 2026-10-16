Папуашвили: Мы не допустим, чтобы в Грузии проводилась повестка иностранных правительств!
Они уезжают, чтобы укрыться под крылом своих хозяев — Где сегодня председатель «Лело» Мамука Хазарадзе? За границей! Где сегодня Гахария? За границей! Где Вашадзе? За границей! Куда хочет сбежать Саакашвили? За границу! Мы не допустим, чтобы в Грузии проводилась повестка иностранных властей! — такое заявление сегодня сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, «все они находятся не на своей родине, а под покровительством своих хозяев и проводят враждебную повестку иностранных государств».
«Это процесс столетия, который демонстрирует тот большой позор, который общество терпело на протяжении многих лет. На наших глазах иностранная агентура в Грузии занималась подменой воли грузинского народа волей иностранных народов и властей, и мы всё это терпели. В том числе потому, что на Грузию оказывалось сильное внешнее давление и у властей Грузии не было ресурсов, чтобы противостоять этому давлению. Сегодня этот момент настал!
Мы не допустим, чтобы в Грузии проводилась повестка иностранных властей, как это делают «Лело», Гварамия и другие, которые проводят в Грузии враждебную повестку иностранных государств», — заявил Шалва Папуашвили.
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