Они уезжают, чтобы укрыться под крылом своих хозяев — Где сегодня председатель «Лело» Мамука Хазарадзе? За границей! Где сегодня Гахария? За границей! Где Вашадзе? За границей! Куда хочет сбежать Саакашвили? За границу! Мы не допустим, чтобы в Грузии проводилась повестка иностранных властей! — такое заявление сегодня сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, «все они находятся не на своей родине, а под покровительством своих хозяев и проводят враждебную повестку иностранных государств».

«Это процесс столетия, который демонстрирует тот большой позор, который общество терпело на протяжении многих лет. На наших глазах иностранная агентура в Грузии занималась подменой воли грузинского народа волей иностранных народов и властей, и мы всё это терпели. В том числе потому, что на Грузию оказывалось сильное внешнее давление и у властей Грузии не было ресурсов, чтобы противостоять этому давлению. Сегодня этот момент настал!

Мы не допустим, чтобы в Грузии проводилась повестка иностранных властей, как это делают «Лело», Гварамия и другие, которые проводят в Грузии враждебную повестку иностранных государств», — заявил Шалва Папуашвили.