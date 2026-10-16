Папуашвили: Пока со стороны ассамблеи будет попираться суверенитет грузинского народа, они не увидят нашу делегацию в ПАСЕ

На двусторонней встрече с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы я чётко разъяснил нашу позицию: до тех пор, пока Парламентская ассамблея будет ущемлять суверенитет грузинского народа, она не увидит нашу делегацию в своих рядах, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам в Риме после Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы.

По его словам, одним из международных институтов, подрывающих доверие народа, является Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, по оценке Папуашвили, подорвала принцип суверенитета государств, не признав полномочия делегации парламента Грузии.

«Прежде всего, эта конференция была важна благодаря сессиям, на которых у нас была возможность обратиться к председателям парламентов европейских стран. Сегодняшняя сессия также была посвящена разрушению международного порядка, основанного на правилах. Я подчеркнул, что этот процесс начинается тогда, когда снижается доверие к международным институтам.