Папуашвили: Пока со стороны ассамблеи будет попираться суверенитет грузинского народа, они не увидят нашу делегацию в ПАСЕ
На двусторонней встрече с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы я чётко разъяснил нашу позицию: до тех пор, пока Парламентская ассамблея будет ущемлять суверенитет грузинского народа, она не увидит нашу делегацию в своих рядах, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам в Риме после Европейской конференции председателей парламентов Совета Европы.
По его словам, одним из международных институтов, подрывающих доверие народа, является Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, по оценке Папуашвили, подорвала принцип суверенитета государств, не признав полномочия делегации парламента Грузии.
«Прежде всего, эта конференция была важна благодаря сессиям, на которых у нас была возможность обратиться к председателям парламентов европейских стран. Сегодняшняя сессия также была посвящена разрушению международного порядка, основанного на правилах. Я подчеркнул, что этот процесс начинается тогда, когда снижается доверие к международным институтам.
Было важно обсудить это в присутствии председателей парламентов стран — членов Совета Европы и отметить, что одним из институтов, подрывающих это доверие, является Парламентская ассамблея Совета Европы, которая подрывает принцип суверенитета государств, не признав полномочия делегации парламента Грузии.
Я обсуждал этот вопрос, в том числе на двусторонней встрече с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, и чётко разъяснил нашу позицию: до тех пор, пока Парламентская ассамблея будет ущемлять суверенитет грузинского народа, она не увидит нашу делегацию в своих рядах.
Пора ассамблее вернуться к уважению демократии и права народов самостоятельно выбирать собственную власть. Как только она вернётся к основным принципам международного права и международному порядку, основанному на правилах, наша делегация будет представлена в Парламентской ассамблее.
В течение этих двух дней у нас также была возможность провести двусторонние встречи с нашими коллегами, в том числе с председателем парламента Италии, с которым нас связывают давние дружеские отношения. Все встречи были важны для обсуждения значения двусторонних отношений на фоне того, что Брюссель сегодня выбрал конфронтационный курс и блокирует не только процесс европейской интеграции Грузии, но и контакты с Грузией на высоком уровне», — заявил Папуашвили.
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