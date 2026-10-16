Папуашвили: Сегодняшнее заявление делегации Евросоюза упразднило нашу государственность

«Сегодня я увидел заявление представительства Евросоюза о том, что оно выделит финансирование в размере 38 миллионов евро и будет помогать напрямую народу, а не государству. Я хочу, чтобы мы все серьёзно осмыслили то, что сегодня заявило представительство Евросоюза: оно хочет иметь прямые отношения с народом, а не с государством.

“Я хочу, чтобы мы все серьёзно осмыслили то, что сегодня заявило представительство Евросоюза: оно хочет иметь прямые отношения с народом, а не с государством”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Этим представительство Евросоюза фактически заявило нам, что упраздняет грузинскую государственность и объявляет нас первобытно-общинным обществом, в котором нет государства, нет представительства и с которым кто-то должен напрямую контактировать. Это абсолютно постыдная позиция, постыдная даже по сравнению с политикой России в отношении Грузии, поскольку она упраздняет грузинскую государственность.

Фактически нам заявляют, что в глазах Евросоюза Грузия — это первобытно-общинное общество, с отдельными общинами которого представительство Евросоюза должно поддерживать отношения. Позор, когда внешняя политика Евросоюза опустилась до таких средневековых ценностей и отбросила всё, что предполагает уважение суверенитета и государственности другой страны, невмешательство в её внутренние дела и вообще всё то, ради чего столько стран боролись во Второй мировой войне, стремясь создать международный порядок.

Одним этим заявлением представительство Евросоюза перечеркнуло всё, упразднило нашу государственность и объявило нас первобытно-общинным обществом. Наверное, теперь нам ещё и экзарха назначат, который будет управлять Грузией и принимать решения. Это позор, и Евросоюз должен смыть с себя этот позор», — отметил Папуашвили.

Сегодня представительство Евросоюза в Грузии распространило заявление, в котором говорится: «В связи с откатом демократических процессов в Грузии Евросоюз больше не финансирует правительство Грузии, однако продолжает поддерживать население и выделит в 2026 году финансирование в размере 38 миллионов евро».