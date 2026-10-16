В Грузии резко ужесточили наказание за незаконное прерывание беременности

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие более строгое наказание за незаконное прерывание беременности.

Согласно законопроекту, наказание за незаконное прерывание беременности, в том числе за проведение аборта вне установленных законом сроков, будет ужесточено.

За подобные нарушения предлагается назначать общественные работы продолжительностью до 80 часов.

При этом в действующем законодательстве за незаконное прерывание беременности и нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 2000 лари.

Законопроект также предусматривает административную ответственность за незаконное прерывание беременности, если действия не содержат признаков уголовного преступления.

Важно: речь идёт не о полном запрете абортов в Грузии, а об ужесточении ответственности за нарушение действующих правил.

Поправки пока приняты только в первом чтении и ещё не вступили в силу.