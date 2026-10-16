В Грузии резко ужесточили наказание за незаконное прерывание беременности
Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие более строгое наказание за незаконное прерывание беременности.
За законопроект проголосовали 80 депутатов.
Что изменится?
Согласно законопроекту, наказание за незаконное прерывание беременности, в том числе за проведение аборта вне установленных законом сроков, будет ужесточено.
За подобные нарушения предлагается назначать общественные работы продолжительностью до 80 часов.
При этом в действующем законодательстве за незаконное прерывание беременности и нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 2000 лари.
Законопроект также предусматривает административную ответственность за незаконное прерывание беременности, если действия не содержат признаков уголовного преступления.
Важно: речь идёт не о полном запрете абортов в Грузии, а об ужесточении ответственности за нарушение действующих правил.
Поправки пока приняты только в первом чтении и ещё не вступили в силу.
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