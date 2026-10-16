Новый посол Грузии вручил президенту Азербайджана верительные грамоты

Алиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией имеют богатую историю и большое будущее. Он подчеркнул, что дружеские отношения и стратегическое партнёрство между двумя странами как независимыми государствами успешно развиваются.

По информации азербайджанских СМИ, Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил государственный визит в Грузию, состоявшийся в апреле этого года, и оказанное ему во время визита гостеприимство.

По словам Алиева, народы двух стран связывают братские узы.

Президент Азербайджана пожелал послу Грузии успехов в его деятельности. Георгий Закариашвили поблагодарил за приём и отметил, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане и встретиться с главой государства.

Посол Грузии подчеркнул, что страны являются стратегическими партнёрами, а их народы близки друг другу.

По словам дипломата, в период своей деятельности он приложит все усилия для дальнейшего расширения исторически сложившегося сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием политических отношений. Также обсуждались вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также в других областях. Стороны затронули совместные проекты двух стран в энергетическом и транспортном секторах и подчеркнули, что эти проекты имеют большое значение не только на региональном, но и на глобальном уровне.