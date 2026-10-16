Посольство США: «Мамисони» станет выражением нашей неизменной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии
Соединённые Штаты помогают Грузии укреплять безопасность границ. Об этом посольство США в Грузии сообщает в социальной сети.
В заявлении посольства отмечается, что открытие пограничного сектора «Мамисони» в регионе Рача будет способствовать патрулированию границы.
«Соединённые Штаты помогают Грузии укреплять безопасность границ. Временный поверенный в делах США Кортни Острян присутствовала на открытии пограничного сектора «Мамисони» управления Джава-Они, который был построен при поддержке Европейского командования США.
Новый сектор будет способствовать патрулированию границы в Рача и станет выражением нашей неизменной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении посольства.
Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили открыл новое здание пограничного сектора «Мамисони», относящегося к управлению Джава-Они Департамента охраны сухопутной границы Пограничной полиции Грузии.
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