«Свидетели, допрошенные в ходе судебного заседания, побывали в селе Чорчана, где побеседовали с местными жителями и ознакомились с ситуацией. Все единогласно подтвердили, что, если бы не этот пост, построенный в 2019 году, село было бы опустевшим. Село оказалось бы оккупировано российским оккупационным режимом, и жителям пришлось бы покинуть свои дома, оставить свои жилища и дворы. Размещение поста имело критическое значение для безопасности села и предотвращения его оккупации. Именно эти обстоятельства сегодня подтвердили свидетели.

Свидетели, допрошенные в ходе судебного заседания, побывали в селе Чорчана, где побеседовали с местными жителями и ознакомились с ситуацией — Все единогласно подтвердили, что, если бы не этот пост, построенный в 2019 году, село было бы опустевшим, — заявил адвокат бывшего министра внутренних дел, обвиняемого по так называемому делу Чорчана, Георгия Гахария, Бердия Сичинава.

Прокуроры спрашивали свидетелей, почему те не заходили в лес в дождливую погоду, зимой, в декабре, хотя ни один из прокуроров, выступающих по этому делу, ни один следователь, расследовавший его, ни разу не задумались о том, чтобы приехать в село Чорчана, осмотреть место происшествия и хотя бы обозначить координаты территорий, относительно которых они утверждают, что там не осуществляется эффективный контроль.

По сути, это суд над министром внутренних дел собственной страны на основании нарративов российского оккупационного режима. За это персональную ответственность понесут все представители власти «Грузинской мечты», причастные к этому преступному предательству.

Люди по определённым причинам избегают публичности. Представители специальных служб побывали в каждом доме и заявили, что по этой теме не следует открыто общаться ни с журналистами, ни со стороной защиты.

Среди всех опрошенных удалось найти только одного жителя Чорчана, которому удалось заставить сказать, что он не слышал о строительстве поста», — заявил Бердиа Сичинава.

Для справки: бывшему министру внутренних дел и бывшему премьер-министру Георгию Гахария предъявлено обвинение по так называемому делу Чорчана по части второй статьи 333 Уголовного кодекса, которая предусматривает превышение служебных полномочий должностным лицом, занимающим политическую должность, и наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Согласно обвинению, Георгий Гахария единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста у села Чорчана вдоль оккупационной линии. В результате под контроль оккупационных сил попал лесной массив площадью около ста гектаров, имели место различные незаконные действия и перемещение тяжёлой военной техники в направлении населённых пунктов. Кроме того, на оккупированной территории оказались жилые дома жителей сёл Коби и Цнелиси Хашурского муниципалитета.