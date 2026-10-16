Президент Ирана предложил премьеру Грузии пошаговый план для укрепления отношений

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президента Ирана Масуд Пезешкианом провели переговоры в Ереване. Встреча прошла на полях 17-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая проходит в столице Армении.

Как сообщает администрация президента Ирана, в ходе беседы Пезешкиан заявил, что Тегерану и Тбилиси необходимы «четкие рамки и пошаговый план действий для укрепления отношений». Он также призвал перевести растущие экономические, культурные и туристические связи между двумя странами в плоскость практического сотрудничества.

«Касаясь санкций США против Ирана, президент Пезешкиан охарактеризовал эти меры как противоречащие гуманитарным принципам и раскритиковал недавние нападения на Иран как не имеющие оправдания и негуманные.