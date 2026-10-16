Президент Ирана предложил премьеру Грузии пошаговый план для укрепления отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президента Ирана Масуд Пезешкианом провели переговоры в Ереване. Встреча прошла на полях 17-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая проходит в столице Армении.
Как сообщает администрация президента Ирана, в ходе беседы Пезешкиан заявил, что Тегерану и Тбилиси необходимы «четкие рамки и пошаговый план действий для укрепления отношений». Он также призвал перевести растущие экономические, культурные и туристические связи между двумя странами в плоскость практического сотрудничества.
«Касаясь санкций США против Ирана, президент Пезешкиан охарактеризовал эти меры как противоречащие гуманитарным принципам и раскритиковал недавние нападения на Иран как не имеющие оправдания и негуманные.
Он подчеркнул, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, отвергнув ложную пропаганду против страны. Президент также заявил, что Иран всегда был готов к диалогу, но не поддастся давлению», — говорится в заявлении администрации президента ИРИ.
В тексте также говорится, что Кобахидзе, со своей стороны, заявил, что Грузия придерживается четкой позиции в отношении соседних стран и выступает против любого иностранного вмешательства в их внутренние дела.
«Указывая на географические и культурные связи двух стран, грузинский премьер-министр отметил, что руководствоваться в двусторонних отношениях следует дружбой и сотрудничеством.
Он выразил надежду, что координация между министерствами иностранных дел и дипломатическими службами двух стран поможет найти точки соприкосновения в сфере экономического сотрудничества и туризма», — сообщает администрация президента Ирана.
Пресс-служба правительства Грузии, в свою очередь, распространила снимки со встречи Ираклия Кобахидзе с Масудом Пезешкианом, но о содержании переговоров ничего не сообщила.
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