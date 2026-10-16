Глава Европарламента призвала грузин не отказываться от европейского будущего
Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала грузин, которые продолжают бороться за европейское будущее страны, не сдаваться.
«Европейский союз всегда будет открыт для людей, которые стремятся к нему», — сказала Метсола журналисту Euroscope в Брюсселе накануне саммита Европейского совета 15–16 октября.
Она также заявила, что ЕС рассчитывает ускорить процесс расширения, оценивая прогресс каждой страны отдельно.
Заявление прозвучало на фоне фактической остановки процесса вступления Грузии в ЕС. В ноябре 2024 года власти объявили, что не будут добиваться открытия переговоров до конца 2028 года, что вызвало массовые проевропейские протесты.
Метсола не объявила о новых шагах по вступлению Грузии в ЕС и не назвала сроков возобновления процесса.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Адвокат экс-премьера Гарибашвили: Мне нужен беспристрастный, свободный от политического давления судья
- Утверждён состав комиссии Национальной премии Грузии из девяти человек
- Кобахидзе присутствовал на открытии пятизвёздочного гостиничного комплекса «Асканели Резорт»
- Зураб Джапаридзе: Де-факто запрещается политическая деятельность для большой группы социума
- Кобахидзе: На встрече с Масудом Пезешкианом я ещё раз подтвердил, что Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регион
- Премьер-министр Грузии встретился с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом