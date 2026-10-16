Глава Европарламента призвала грузин не отказываться от европейского будущего

Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала грузин, которые продолжают бороться за европейское будущее страны, не сдаваться.

«Европейский союз всегда будет открыт для людей, которые стремятся к нему», — сказала Метсола журналисту Euroscope в Брюсселе накануне саммита Европейского совета 15–16 октября.

Она также заявила, что ЕС рассчитывает ускорить процесс расширения, оценивая прогресс каждой страны отдельно.