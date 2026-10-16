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Грузия Online
Политика

Глава Европарламента призвала грузин не отказываться от европейского будущего

Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала грузин, которые продолжают бороться за европейское будущее страны, не сдаваться.

«Европейский союз всегда будет открыт для людей, которые стремятся к нему», — сказала Метсола журналисту Euroscope в Брюсселе накануне саммита Европейского совета 15–16 октября.

Она также заявила, что ЕС рассчитывает ускорить процесс расширения, оценивая прогресс каждой страны отдельно.

Заявление прозвучало на фоне фактической остановки процесса вступления Грузии в ЕС. В ноябре 2024 года власти объявили, что не будут добиваться открытия переговоров до конца 2028 года, что вызвало массовые проевропейские протесты.

Метсола не объявила о новых шагах по вступлению Грузии в ЕС и не назвала сроков возобновления процесса.

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