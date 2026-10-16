Премьер-министр Грузии встретился с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом, который находится в Грузии в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает Администрация правительства Грузии, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Грузией и ОБСЕ, а также возможности дальнейшего углубления партнёрства по различным направлениям. Было подчёркнуто значение ОБСЕ как инклюзивной платформы для диалога, восстановления доверия и содействия всеобъемлющей безопасности.

Кроме того, речь шла о текущих процессах в регионе и вызовах в сфере безопасности. Премьер-министр ещё раз подтвердил действующему председателю ОБСЕ твёрдую приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.