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Политика

Премьер-министр Грузии встретился с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассисом, который находится в Грузии в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает Администрация правительства Грузии, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Грузией и ОБСЕ, а также возможности дальнейшего углубления партнёрства по различным направлениям. Было подчёркнуто значение ОБСЕ как инклюзивной платформы для диалога, восстановления доверия и содействия всеобъемлющей безопасности.

Кроме того, речь шла о текущих процессах в регионе и вызовах в сфере безопасности. Премьер-министр ещё раз подтвердил действующему председателю ОБСЕ твёрдую приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.

Также было уделено внимание важности дружественных отношений со Швейцарской Конфедерацией и перспективам расширения политического и экономического сотрудничества.

Во встрече приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани и глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.

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