Кобахидзе: На встрече с Масудом Пезешкианом я ещё раз подтвердил, что Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регион

«В рамках COP17 я встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Ираном, а также ситуацию на Ближнем Востоке», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пишет в социальной сети X.

Как отмечает глава правительства, Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регионе.

«В рамках COP17 я встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Ираном, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Я ещё раз подтвердил, что Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регионе», — отмечает премьер-министр.