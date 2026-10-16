Кобахидзе: На встрече с Масудом Пезешкианом я ещё раз подтвердил, что Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регион
«В рамках COP17 я встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Ираном, а также ситуацию на Ближнем Востоке», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пишет в социальной сети X.
Как отмечает глава правительства, Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регионе.
«В рамках COP17 я встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Ираном, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Я ещё раз подтвердил, что Грузия твёрдо поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов в регионе», — отмечает премьер-министр.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Адвокат экс-премьера Гарибашвили: Мне нужен беспристрастный, свободный от политического давления судья
- Утверждён состав комиссии Национальной премии Грузии из девяти человек
- Кобахидзе присутствовал на открытии пятизвёздочного гостиничного комплекса «Асканели Резорт»
- Зураб Джапаридзе: Де-факто запрещается политическая деятельность для большой группы социума
- Премьер-министр Грузии встретился с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом
- Глава Европарламента призвала грузин не отказываться от европейского будущего