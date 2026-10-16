Зураб Джапаридзе: Де-факто запрещается политическая деятельность для большой группы социума

«Ошибочные оценки и ложные ожидания опасны. „Запрет партий“ — это ошибочная оценка, которая порождает ложные ожидания. Если рассмотреть в совокупности иск, направленный в Конституционный суд, поправки к закону о партиях, поправки к Уголовному кодексу и поправки к закону о грантах, результат будет следующим:

Как пишет Джапаридзе, важно правильно видеть общую картину, чтобы не создавать ложных ожиданий. Также важно продолжать борьбу везде и во всех формах, где это будет возможно.

Запрещаются не несколько партий — де-факто заниматься политической деятельностью запрещают довольно большой группе общества, которая в последние годы в той или иной форме участвовала в общественной жизни — Кого и какие политические группы оставляет на политическом поле семейный клан Иванишвили, можете подсчитать сами, — об этом пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе.

Все лидеры четырёх коалиций/партий, участвовавших в „выборах“ 2024 года (и победивших на них), окажутся либо в тюрьме, либо за границей;

Всем 600 людям, включённым в списки этих же четырёх коалиций/партий, а также „Федералистам“, де-факто запретят заниматься политической деятельностью;

Всем, кто работал в гражданском секторе в течение последних восьми лет и хотя бы однажды получал грант или зарплату от иностранной организации, также де-факто запретят заниматься политической деятельностью (не знаю, сколько в этой группе тысяч или десятков тысяч человек);

Если кто-то попытается создать новую партию, в которую войдёт хотя бы один человек из тех 600 или из этих тысяч (или десятков тысяч), эта партия тоже будет запрещена;

В целом, если ты станешь реальной угрозой для семейного клана Иванишвили, тебя запретят и/или ты окажешься за решёткой;

Всё это не написано настолько прямо и однозначно. Для кого-то, кто склонит голову и/или поможет создать видимость демократии, могут сделать исключения, но в совокупности Иванишвили и русские движутся именно в этом направлении.

Так что запрещают не несколько партий — де-факто заниматься политической деятельностью запрещают довольно большой группе общества, которая в последние годы в той или иной форме участвовала в общественной жизни.

Важно видеть эту картину.

Кого и какие политические группы семейный клан Иванишвили оставляет на политическом поле, можете подсчитать сами.

Откуда должен появиться спаситель на белом коне, обладающий достаточной харизмой, смелостью, политическим капиталом и непоколебимым доверием народа, который пронзит дракона, если в последние годы он ничем не интересовался, ничем не был обеспокоен и ничего не делал в общественной жизни, — я не знаю (но можете продолжать ждать, те, кто нашёл здесь убежище).

Остановить это и разрушить злую систему возможно.

Для этого необходимо:

Правильно видеть картину и не питать ложных ожиданий;

Перестать стенать (люди переживали и гораздо худшие времена, а тех, кто был намного сильнее этих, удавалось побеждать);

Продолжать борьбу везде, где можем, и так, как можем.

25 октября, в 19:00, у ТГУ», — пишет на своей личной странице в социальной сети Джапаридзе.