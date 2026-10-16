Утверждён состав комиссии Национальной премии Грузии из девяти человек

Национальная премия Грузии присуждается за научную работу или цикл научных работ, выполненных на высоком научном уровне в следующих областях: естественные, гуманитарные, социальные, политические, экономические, юридические, медицинские науки, науки о жизни, а также инженерные науки.

Как сообщили в администрации президента, комиссию возглавляет заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии, профессор Звиад Габисония. В состав комиссии также входят представители различных областей науки.

Распоряжением президента Грузии Михаила Кавелашвили утверждён состав комиссии Национальной премии Грузии, состоящий из девяти человек. Сегодня во дворце президента состоялось первое заседание комиссии, которое открыл руководитель администрации президента Лука Эхвая.

Премия присуждается ежегодно. Лауреаты, чьи работы внесли особый вклад в развитие грузинской науки, а также в духовное, социальное или экономическое развитие мира, получат соответствующий диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Приём конкурсных заявок и научных работ на соискание Национальной премии Грузии будет проходить с 16 октября по 6 ноября 2026 года включительно.