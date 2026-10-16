Адвокат экс-премьера Гарибашвили: Мне нужен беспристрастный, свободный от политического давления судья

Адвокат подчеркивает, что из 48 томов уголовного дела вину экс-премьера пытаются доказать лишь с помощью косвенных свидетельств и показаний двух осужденных, которые фактически пошли на сделку со следствием.

«В понедельник, 19 октября, начинается предварительное заседание по новому сфабрикованному делу о получении взятки против Ираклия Гарибашвили. Мы начинаем судебную тяжбу, которая в условиях справедливого, беспристрастного и свободного от политического давления суда должна непременно закончиться оправдательным приговором!»

Адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Лили Гелашвили распространила заявление, в котором выразила уверенность, что если судебный процесс против экс-главы правительства будет справедливым, то он завершится его победой.

«Названные осужденные, указав пальцем на И. Гарибашвили, фактически купили себе свободу: 10 лет лишения свободы им сократили на треть, а некоторые и вовсе покинули пенитенциарное учреждение! Подобное «правосудие по сделке» — это прямое подтверждение того, что мы имеем дело не с верховенством закона, а с политическим заказом».

Гелашвили напоминает, как еще до ареста следствие публично продемонстрировало изъятые при обысках золотые слитки и драгоценности, намеренно формируя в обществе ассоциацию с Гарибашвили, хотя по его месту жительства ничего подобного не изымалось.

Главным же свидетельством политической расправы адвокат считает письмо с требованиями признать вину, переданное Гарибашвили в тюрьму высокопоставленным чиновником Мамукой Мдинарадзе еще в июле — за месяц до того, как ключевые свидетели дали свои показания.

«Из материалов дела выясняется, что их допросили в августе (18–21 августа)… Интересно, откуда в июле Мамука Мдинарадзе мог знать, что Бурчуладзе в августе даст показания против Гарибашвили?

Разве из того же письма однозначно не следует, что их целью было отнюдь не выявление или пресечение каких-либо коррупционных действий, а то, что новое тяжкое обвинение послужит лишь инструментом для политической нейтрализации Гарибашвили?»

Защита указывает и на моральное давление — отмену свиданий с малолетними детьми и увольнение членов семьи Гарибашвили. При этом Гелашвили жестко ответила представителям власти, упрекающим экс-премьера в отсутствии мужества.

«Вы сначала сами молча посидите в тюрьме долгие годы по абсурдным обвинениям, с ударом ножа в спину от собственных соратников, а потом рассуждайте о мужестве… Именно вы разрушаете и изнутри раскалываете подлинную, достойную, избранную большинством народа „Грузинскую мечту“!»

В заключение Лили Гелашвили выразила надежду, что предстоящий процесс станет проверкой для всей судебной системы страны.

«Мне нужен беспристрастный, свободный от политического давления судья, который не вынесет обвинительный приговор на основании одних показаний, выменянных на свободу! Я хочу суд, который вынесет приговор не Ираклию Гарибашвили, а самому себе, своему собственному институту! Я хочу правовое государство!».

Экс-премьер Ираклий Гарибашвили был обвинен в коррупции и приговорен к 5 годам тюрьмы (ему грозило от 9 до 12 лет заключения, но в январе 2026 года стало известно, что он признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокуратурой).

Уже 24 августа Ираклию Гарибашвили предъявили новое обвинение — получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет. В этот раз экс-премьер отказался признавать вину и заявил о намерении добиваться справедливости.