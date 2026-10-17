«Этим указом я приостанавливаю применение любых тарифов, предусмотренных статьями 112 и 113 «закона Грэма». Я сообщил Конгрессу о том, что такое исключение входит в национальные интересы США», — говорится в указе Дональда Трампа.

Согласно указу, приостановка введения санкций и тарифов против России, предусмотренных «законом Линдси Грэма», отвечает национальным интересам США.

Дональд Трамп приостановил задействование санкций против России, предусмотренных «законом Линдси Грэма», об этом сообщает Reuters со ссылкой на указ президента США.

Согласно «закону Линдси Грэма», президент США должен был ввести санкции и тарифы в течение 30 дней с момента его подписания — до 18 октября.

Для справки, президент США Дональд Трамп подписал «закон Линдси Грэма» 18 сентября.

Закон, авторами которого являются покойный сенатор Линдси Грэм («Республиканская партия») и сенатор Ричард Блюменталь («Демократическая партия»), предусматривает введение 500%-х тарифов на российские товары, а также 100%-х тарифов для пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа.