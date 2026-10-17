Кобахидзе: Сохранение мира является нашим главным приоритетом
Сохранение мира – наш главный приоритет. А мирное развитие основано именно на сильной армии и обороноспособности. Ветераны лучше всех знают цену и значение войны и мира. Использование знаний воинов, передача их бесценного опыта будущим поколениям имеет жизненно важное значение, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню ветеранов.
По словам главы правительства, более 4000 человек прошли переподготовку на базе организации добровольцев, созданной для поддержки принципа тотальной обороны. В школах же вводится пилотный предмет «Самооборона и безопасность», для чего 18 ветеранов прошли специальную подготовку.
«В рамках образовательной программы правительство покрыло 50 процентов платы за обучение ветеранов и их детей, на что было выделено в общей сложности 8,6 миллиона лари. Дети погибших и тяжелораненых ветеранов получают образовательный грант.
Мы также исправили законодательные пробелы. Военнослужащие, проходящие службу в других государствах, освобождаются от налога на налогооблагаемый доход в сумме до 3000 лари в год. Ветераны-беженцы получают дополнительные баллы при получении жилья. Введены бесплатное юридическое обслуживание, ежегодная материальная помощь незрячим ветеранам и льготы на государственные сервисы. Транспортные льготы уже действуют в Тбилиси и крупных муниципалитетах, а также на Грузинской железной дороге. Ведется работа по внедрению аналогичного подхода по всей стране. Власть, конечно же, продолжит заботиться о ветеранах и в будущем.
Защита исторической памяти — наша первостепенная ответственность. Нация, которая не помнит своих героев, не сможет построить лучшее будущее. Именно поэтому государство предпринимает шаги для увековечивания их памяти — десятки улиц, площадей и школ названы в честь павших героев.
Уважаемые ветераны, члены семей героев! Еще раз поздравляю вас с этим днем и благодарю за вашу службу Родине. Желаю вам мира, процветания и долголетия», — отметил премьер-министр.
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