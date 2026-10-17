Кобахидзе: Сохранение мира является нашим главным приоритетом

Сохранение мира – наш главный приоритет. А мирное развитие основано именно на сильной армии и обороноспособности. Ветераны лучше всех знают цену и значение войны и мира. Использование знаний воинов, передача их бесценного опыта будущим поколениям имеет жизненно важное значение, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню ветеранов.

По словам главы правительства, более 4000 человек прошли переподготовку на базе организации добровольцев, созданной для поддержки принципа тотальной обороны. В школах же вводится пилотный предмет «Самооборона и безопасность», для чего 18 ветеранов прошли специальную подготовку.

«В рамках образовательной программы правительство покрыло 50 процентов платы за обучение ветеранов и их детей, на что было выделено в общей сложности 8,6 миллиона лари. Дети погибших и тяжелораненых ветеранов получают образовательный грант.