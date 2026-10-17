Министр финансов: Всемирный банк остается активным партнером Грузии и продолжает инвестировать в страну
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили подвел итоги встреч, состоявшихся в столице Таиланда Бангкоке, в рамках ежегодных заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По его словам, в ходе встреч с Международным валютным фондом обсуждалась текущая экономическая ситуация в Грузии и прогнозы на будущее. Фонд также однозначно отметил, что высокий экономический рост в Грузии является устойчивым и ожидается, что он сохранится на высоком уровне и в ближайшие годы. По информации Хуцишвили, на встрече с вице-президентом Всемирного банка обсуждались текущие и будущие проекты в Грузии.
«Всемирный банк остается активным партнером Грузии и продолжает инвестировать как в текущие, так и в будущие согласованные проекты», – отметил министр финансов.
Он также рассказал о встречах с международными инвестиционными банками.
По его словам, грузинская делегация встретилась с представителями инвестиционных банков как США (организованная Bank of America), так и с японскими и китайскими международными финансовыми институтами (ICBC; Nomura).
По словам Лаши Хуцишвили, были четко отмечены позитивные тенденции, наблюдаемые в Грузии в последнее время, а также обсуждены планы на будущее.
«Грузия, в соответствии со стратегией управления долгом, намерена более активно быть представленной, в том числе на азиатских и китайском рынках. В этом году, после очень успешного выпуска еврооблигаций и ценных бумаг на местном рынке, в ближайший период, я думаю, у нас также будет успешный выпуск на азиатских рынках», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
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