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Грузия Online
Политика

В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета партии

В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета партии.

По существующей информации, в заседании политсовета участвует также основатель и почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

После заседания политсовета состоится заседание большинства.

Параллельно у центрального офиса «Грузинской мечты» граждане проводят акцию.

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