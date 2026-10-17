В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета партии
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета партии.
По существующей информации, в заседании политсовета участвует также основатель и почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
После заседания политсовета состоится заседание большинства.
Параллельно у центрального офиса «Грузинской мечты» граждане проводят акцию.
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