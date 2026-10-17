Джо Уилсон о встрече Кобахидзе и Пезешкиана: это оскорбление Трампа

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон раскритиковал премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры провели переговоры на полях 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая прошла в Ереване.

«Режим «Грузинской мечты», ненавидящий Америку, вновь встречается с Ираном — государством-террористом. Этот порочный союз — оскорбление президента Трампа и замечательного грузинского народа, который стремится к свободе и процветанию, а не к тому, чтобы у него под боком обосновался культ смерти», — написал Уилсон в соцсети X.

По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече Кобахидзе и Пезешвиана обсуждались текущие отношения между странами. «Внимание также было уделено ситуации в регионе. Премьер-министр Грузии вновь подчеркнул особое значение диалога и дипломатических усилий для деэскалации и обеспечения прочного мира», — говорится в заявлении.