Джо Уилсон о встрече Кобахидзе и Пезешкиана: это оскорбление Трампа
Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон раскритиковал премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры провели переговоры на полях 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая прошла в Ереване.
«Режим «Грузинской мечты», ненавидящий Америку, вновь встречается с Ираном — государством-террористом. Этот порочный союз — оскорбление президента Трампа и замечательного грузинского народа, который стремится к свободе и процветанию, а не к тому, чтобы у него под боком обосновался культ смерти», — написал Уилсон в соцсети X.
По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече Кобахидзе и Пезешвиана обсуждались текущие отношения между странами. «Внимание также было уделено ситуации в регионе. Премьер-министр Грузии вновь подчеркнул особое значение диалога и дипломатических усилий для деэскалации и обеспечения прочного мира», — говорится в заявлении.
В свою очередь Кобахидзе в своем микроблоге X написал, что обсудили с президентом Ирана двусторонние отношения и обстановку на Ближнем Востоке: «Я вновь подтвердил, что Грузия твердо поддерживает дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликтов в регионе».
Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте президента Ирана, Пезешкиан заявил о необходимости «разработки четких рамок и графика плана действий» для укрепления отношений с Грузией. Кроме того, в ходе переговоров с Кобахидзе он назвал американские санкции против Тегерана противоречащими гуманитарным принципам, а недавние удары по Ирану назвал «неоправданными и бесчеловечными».
Что касается Джо Уилсона, он и ранее критиковал власти Грузии за лояльную политику по отношению к Исламской Республике. Конгрессмен требует введения жестких санкций против руководства «Грузинской мечты» и правительства. Он является автором ряда законодательных инициатив в этой области, включая законопроект MEGOBARI Act.
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