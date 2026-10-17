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Политика

Джо Уилсон о встрече Кобахидзе и Пезешкиана: это оскорбление Трампа

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон раскритиковал премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры провели переговоры на полях 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая прошла в Ереване.

«Режим «Грузинской мечты», ненавидящий Америку, вновь встречается с Ираном — государством-террористом. Этот порочный союз — оскорбление президента Трампа и замечательного грузинского народа, который стремится к свободе и процветанию, а не к тому, чтобы у него под боком обосновался культ смерти», — написал Уилсон в соцсети X.

По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече Кобахидзе и Пезешвиана обсуждались текущие отношения между странами. «Внимание также было уделено ситуации в регионе. Премьер-министр Грузии вновь подчеркнул особое значение диалога и дипломатических усилий для деэскалации и обеспечения прочного мира», — говорится в заявлении.

В свою очередь Кобахидзе в своем микроблоге X написал, что обсудили с президентом Ирана двусторонние отношения и обстановку на Ближнем Востоке: «Я вновь подтвердил, что Грузия твердо поддерживает дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликтов в регионе».

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте президента Ирана, Пезешкиан заявил о необходимости «разработки четких рамок и графика плана действий» для укрепления отношений с Грузией. Кроме того, в ходе переговоров с Кобахидзе он назвал американские санкции против Тегерана противоречащими гуманитарным принципам, а недавние удары по Ирану назвал «неоправданными и бесчеловечными».

Что касается Джо Уилсона, он и ранее критиковал власти Грузии за лояльную политику по отношению к Исламской Республике. Конгрессмен требует введения жестких санкций против руководства «Грузинской мечты» и правительства. Он является автором ряда законодательных инициатив в этой области, включая законопроект MEGOBARI Act.

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