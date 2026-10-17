Кобахидзе: Членам партии было важно услышать мнение Бидзины Иванишвили по конкретным проблемам

По словам премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, на встречах, состоявшихся сегодня в офисе партии «Грузинская мечта», обсуждались текущие вопросы.

По его словам, присутствие на встречах почетного председателя партии Бидзины Иванишвили и возможность выслушать его были очень важны для членов партии.

«Целью встреч было обсуждение текущих вопросов. На обеих встречах обсуждались как вопросы внутренней, так и внешней политики. Было очень важно услышать мнение Бидзины Иванишвили по конкретным вопросам. Обе встречи прошли в формате дискуссии, очень интересно», – сказал Кобахидзе.