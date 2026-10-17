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Грузия Online
Политика

Кобахидзе: Членам партии было важно услышать мнение Бидзины Иванишвили по конкретным проблемам

По словам премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, на встречах, состоявшихся сегодня в офисе партии «Грузинская мечта», обсуждались текущие вопросы.

По его словам, присутствие на встречах почетного председателя партии Бидзины Иванишвили и возможность выслушать его были очень важны для членов партии.

«Целью встреч было обсуждение текущих вопросов. На обеих встречах обсуждались как вопросы внутренней, так и внешней политики. Было очень важно услышать мнение Бидзины Иванишвили по конкретным вопросам. Обе встречи прошли в формате дискуссии, очень интересно», – сказал Кобахидзе.

По его словам, обсуждались разные темы.

«Обсуждались процессы, происходившие в стране, в том числе и внутри команды. Мы коротко затронули различные темы. Внешний контекст также важен. По этому поводу тоже состоялось обсуждение. Были вопросы и ответы», — отметил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что сегодня состоялись заседания политсовета и парламентского большинства «Грузинской мечты». В обоих заседаниях принял участие почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

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