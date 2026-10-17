К политсовету «Грузинской мечты» присоединятся Ираклий Кирцхалия и Зураб Патаридзе
По решению политсовета «Грузинской мечты» к политсовету присоединятся Ираклий Кирцхалия и Зураб Патаридзе.
Об этом после завершения заседаний политсовета партии и большинства заявил председатель «Грузинской мечты», премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, принято решение расширить политсовет.
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