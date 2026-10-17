К политсовету «Грузинской мечты» присоединятся Ираклий Кирцхалия и Зураб Патаридзе

По решению политсовета «Грузинской мечты» к политсовету присоединятся Ираклий Кирцхалия и Зураб Патаридзе.

Об этом после завершения заседаний политсовета партии и большинства заявил председатель «Грузинской мечты», премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, принято решение расширить политсовет.